Pone ICIFED en marcha obras en secundaria

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de la Escuela Secundaria Juvenal Boone Flores, Andrés Alejandro Alvarado López, confirmó el arranque de obras de impermeabilización y mantenimiento de aulas, por parte de una empresa contratista que ganó la licitación que lanzó el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ICIFED. Señaló que el personal ya realizaba mediciones y que durante la semana iniciarían los trabajos de impermeabilización en las aulas del plantel, ubicado en Sabinas.

Las obras comenzarán esta semana

Alvarado López indicó que el resto de las obras comprometidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancarían en el periodo vacacional. Detalló que esos trabajos incluirían la construcción de un aula adicional y un nuevo módulo de sanitarios, acciones que beneficiarían directamente a la comunidad escolar. Expresó que en la institución se encontraban "bien gustosos" por los apoyos que llegaban al plantel.

Respecto al monto de la inversión, el director aclaró que aún no se les había informado la cifra exacta. Sin embargo, precisó que al iniciar formalmente la obra se colocaría la información a la vista de la sociedad, para que la ciudadanía conociera la inversión importante destinada a la escuela y el beneficio que representaba para los alumnos.

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Necesidad de nuevas aulas y sanitarios

El directivo subrayó que actualmente la secundaria contaba con 554 alumnos y que para el próximo ciclo escolar se sumarían otros 39 estudiantes, por lo que la infraestructura resultaba insuficiente. Destacó que las nuevas aulas y sanitarios eran necesarios para atender el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de los estudiantes.

Finalmente, Andrés Alejandro Alvarado López agradeció la respuesta del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Señaló que la comunidad escolar reconocía el apoyo recibido y reiteró que las obras impactarían de forma positiva en la formación de los jóvenes de la Secundaria Juvenal Boone Flores.