Castaños: empresarios detenidos por la policía tras confusión con vehículo particular

Un grupo de empresarios que visitaba la región Centro terminó detenido por elementos de la policía de Castaños, quienes infraccionaron la unidad en que viajaban y retiraron una placa por no portar razón social ni tener logotipos oficiales, a pesar de tratarse de un vehículo particular.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la CANACO, mencionó que la situación fue un malentendido, pues la unidad no prestaba servicio público federal ni realizaba transporte comercial de pasajeros.

El empresario tuvo que intervenir y comunicarse con el directivo de Seguridad Pública para aclarar que la unidad no realizaba un servicio de traslado, tras lo cual la autoridad reconoció la situación y devolvió de inmediato la placa.

De la Garza Gaytán consideró que el incidente pudo derivar de una falta de capacitación para distinguir entre vehículos particulares y unidades que prestan servicios de transporte en la región.

El comisionado de Turismo indicó que ya tenía tiempo que no se presentaban quejas de turistas en Castaños, y en este caso por un malentendido, que afortunadamente se logró resolver y los empresarios continuaron su recorrido.

Explicó que existen vehículos que realizan traslados de Monclova a Saltillo y Monterrey que sí prestan un servicio de transporte, pero insistió en que la unidad involucrada en este caso no correspondía a esa actividad.

De la Garza Gaytán destacó que Castaños es prácticamente la entrada a la región, por lo que situaciones de este tipo involucran directamente a visitantes que llegan a la zona.