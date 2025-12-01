Castaños contará con Centro Regional de Subastas para ganaderos en 2026

Para inicios del próximo año entrará en funcionamiento el Centro Regional de Subastas del municipio de Castaños, proyecto que actualmente registra un avance entre el 30 y el 40 por ciento, con el que se beneficiará tanto a ganaderos, pequeños productores y ejidatarios de toda la entidad.

Arturo Valdés Pérez, consideró positiva la iniciativa de la Asociación Ganadera de Castaños para impulsar la creación del Centro de Subastas que será el primero en su tipo en el estado y representará un beneficio para los productores.

Indicó que apenas está en proceso para su construcción, en donde están en la habilitación de corrales, por lo que consideran que estará listo para entrar en operaciones a inicios del 2026 y beneficiar a los productores afectados con el cierre de la frontera por parte del Gobierno de Estados Unidos.

¿Qué beneficios traerá el Centro Regional de Subastas en Castaños?

Señaló que la ubicación del municipio permitirá un acceso estratégico para participantes de todas las regiones, incluyendo la Desierto Carbonífera, Norte y Sureste, con al apoyo a más de mil 500 productores. "Es un punto muy bueno, porque para empezar no hay ni uno en Coahuila. Segundo, está céntrico, cercano a Saltillo, Cuatro Ciénegas, Sabinas, Candela. Monclova o Castaños es lo ideal para todo el estado para poder vender el ganado".

Así mismo mencionó que no sólo representa un beneficio para los productores establecidos, sino que el Centro de Subastas permitirá la venta de ganado a mejor precio a los pequeños productores, ejidatarios y quienes deseen vender sus animales, sin importar si es una, dos o cien cabezas de ganado.

Además de que se les permitirá la venta de becerros, vacas, toros, vaquillas, todo lo que se produzca. Con la instalación del centro, los productores podrán ofertar su ganado a un mejor precio, con lo que se reduce el impacto del cierre de la frontera, en donde podrán aumentar en un 10 o 15 por ciento el precio del ganado.

Detalles sobre la construcción del Centro de Subastas en Castaños

Esto se viene a sumar con la instalación del Rastro tipo TIF que se contempla realizar en Monclova, con lo que los productores tendrán más opciones para la venta, exportación y lo que genera mejores condiciones a más de un año que han sido afectados por el cierre de la frontera.