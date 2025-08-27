Ayuntamiento de Arteaga propondrá aumento en multas por conducir ebrio

ARTEAGA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Arteaga propondrá en su ley de ingresos para el 2026 un incremento significativo en las multas por conducir en estado de ebriedad, que actualmente son de 12 mil 400 pesos y podrían elevarse a cerca de 20 mil pesos, equiparándose con lo que establece Saltillo.

Las autoridades municipales explicaron que la intención es homologar los reglamentos y sanciones con los municipios vecinos de Saltillo y Ramos Arizpe, debido a que las tres ciudades conforman una zona conurbada.

Reconoció que Arteaga presenta un rezago de más de 12 años en la actualización de sus multas.

Dijeron que por la cercanía entre los municipios de Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga la intención es que tener reglamentos muy similares o iguales que nos permitan aplicar los mismos criterios para los ciudadanos.

Aunque en Arteaga la incidencia de accidentes por alcohol es menor en comparación con Saltillo, las autoridades justificaron la medida argumentando que se busca coherencia normativa y equidad en la aplicación de la ley. Mencionaron que se busca que por lo menos sea similar a la de Saltillo, que es de 24 mil pesos, o se llegue alrededor de los 19 mil o 20 mil pesos, que se estará presentado en el Congreso.

El proyecto será discutido en el cabildo en las próximas semanas y, de aprobarse, se enviará al Congreso del Estado para su validación.

Además de esta sanción, se revisarán otras multas que han quedado desactualizadas, con el objetivo de que las reformas entren en vigor este mismo año.