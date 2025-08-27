Fiscalía de Coahuila anuncia fortalecimiento del blindaje en La Laguna

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció el fortalecimiento del blindaje en la región de La Laguna, tras una serie de hechos delictivos ocurridos recientemente en los límites entre Torreón y Gómez Palacio.

"Esta semana hubo un par de eventos que ya detallé en Torreón, donde se logró una resolución en menos de 24 horas", señaló Fernández Montañez.

Uno de estos casos involucró el hallazgo de una persona sin vida en la zona limítrofe entre ambas ciudades. Aunque la carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía de Durango, la Fiscalía coahuilense también intervino, logrando la detención de todos los involucrados: "Se abrió la carpeta en Torreón y el tema quedó cerrado", puntualizó.

Otro incidente fue la colocación de una manta con mensajes intimidatorios. Según el Fiscal, ya fueron detenidas las personas responsables de este acto, quienes presuntamente recibieron pago por realizarlo.

Fernández Montañez también abordó el tema de las extorsiones, señalando que los reportes que han recibido provienen principalmente del lado de Durango, aunque hay empresarios coahuilenses afectados. "Estamos en contacto con los empresarios, sobre todo de Francisco I. Madero, que tienen negocios del otro lado del estado", dijo.

Agregó que al menos diez empresarios coahuilenses, del sector industrial, agrícola y agropecuario, han presentado denuncias formales por amenazas y extorsión en Durango: "Las extorsiones provienen de grupos de delincuencia organizada. Incluso algunos afectados tienen audios como evidencia", indicó.

Respecto a posibles vínculos con el sindicato CATEM, el fiscal mencionó que existen reportes que señalan que una de las personas implicadas en las extorsiones podría estar afiliada al gremio, aunque hasta el momento no hay denuncias formales al respecto. "Hay delitos que requieren de la denuncia para que podamos actuar", recalcó.

En este contexto, la fiscal de Durango visitó recientemente Coahuila para establecer una sinergia interinstitucional y este jueves se reunirán nuevamente: "No podemos decir que algo no pasa de nuestro lado y desentendernos, porque hay empresarios coahuilenses afectados", comentó Fernández Montañez.

Finalmente, el fiscal estatal hizo referencia a los ataques a automovilistas en la carretera libre entre Nuevo León y Coahuila, donde han operado grupos delictivos.

Informó que habrá reuniones con las autoridades de Nuevo León y destacó que la Guardia Nacional ya amplió su presencia en esa vía: "Evidentemente, aunque los hechos ocurren en aquel estado, hay un impacto en Coahuila y la recomendación es mantenerse en contacto con nosotros", concluyó.