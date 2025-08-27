Trabajo conjunto garantiza seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Tras recientes hechos de violencia registrados en Nuevo León, incluyendo casos de secuestros exprés, el Presidente de la COPARMEX en la Región Sureste de Coahuila, Alfredo López Villarreal, destacó el trabajo de las autoridades estatales en materia de seguridad, lo que ha permitido mantener la tranquilidad en la entidad.

López Villarreal mencionó que uno de los casos más preocupantes fue el de un joven secuestrado en Nuevo León y abandonado con golpes en la ciudad de Saltillo. A pesar de ello, reconoció que en Coahuila se han logrado evitar este tipo de delitos gracias a la coordinación efectiva entre la Fiscalía General del Estado, las corporaciones municipales y la ciudadanía.

"La Fiscalía siempre ha mantenido comunicación con la ciudadanía y con las policías municipales. Esa relación cercana permite que estemos informados y que se prevengan situaciones como las que lamentablemente se viven en otros estados", afirmó.

El líder empresarial también resaltó la colaboración del sector privado con las autoridades: "Los empresarios mantenemos una comunicación constante con la Fiscalía. Estamos satisfechos con el trabajo que se realiza en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades federales", dijo.

En cuanto a la situación de inseguridad que afecta a diversos estados del país, especialmente en la carretera federal 57, López Villarreal señaló que el problema ha sido reconocido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"El Secretario está consciente de lo que sucede en esa vía. Es fundamental que se tomen acciones concretas para proteger a los transportistas que transitan por esa carretera. Esperamos que pronto haya medidas eficaces para brindarles seguridad", expresó.

El dirigente de COPARMEX reiteró que la seguridad es clave para el desarrollo económico y la confianza en las inversiones, por lo que exhortó a las autoridades a continuar con el esfuerzo conjunto que ha permitido a Coahuila mantenerse como un estado seguro en medio de un contexto nacional complejo.