Jóvenes participan activamente en Saltillo a través del Consejo Municipal

SALTILLO, COAHUILA.- Al tomar protesta a las y los 50 integrantes del Consejo Municipal de la Juventud 2025-2027, el alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso para impulsar políticas públicas y espacios abiertos para que las y los jóvenes participen, propongan y transformen la ciudad.

“Cuando la juventud participa, Saltillo se transforma. Hoy somos la capital más segura de México, la más competitiva y con mayor formalidad laboral, y también lo es porque confía en su gente joven”, refirió el Alcalde.

Mencionó que el Consejo Ciudadano de Juventud, se trata de un órgano de carácter consultivo que tiene por objetivo analizar, discutir, deliberar y proponer acciones, respecto a las políticas públicas municipales en materia de juventud.

Javier Díaz reiteró que junto con el gobernador Manolo Jiménez, se han impulsado programas que inciden directamente con la juventud como Activa tu Parque, la Ruta Más Creativa, el Centro de Reclutamiento, el Foro INNOVA 5.0 con Siemens y Microsoft, la consolidación del Saltillo Valley de México y el programa “Aquí Vamos Gratis”.

“Reactivamos el Distrito Centro como un espacio seguro y emprendedor y a través del IMUJUVE se han impulsado acciones clave como los cursos para admisión a educación media y superior, el Mercado Joven en apoyo a emprendedores, campañas como Noviazgo sin Violencia y Fiesta Segura, módulos de prevención de salud sexual, el foro Aquí Andamos los Jóvenes, campañas de reforestación, entrega de material deportivo y cursos de robótica, oficios y habilidades digitales en los centros comunitarios”, dijo.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, informó que el Consejo está conformado por 29 mujeres y 21 hombres de escuelas públicas y privadas desde el nivel de secundaria hasta universidad.

“Hoy asumen una responsabilidad muy importante, serán la voz de miles de jóvenes para construir, transformar y que sus propuestas se hagan realidad. Desde el instituto reiteramos nuestro compromiso para acompañarlos y escucharlos, la juventud es el presente y este es el ejemplo de ello”, dijo

Ariana Naomi Martínez Cruz, consejera del Consejo Municipal de la Juventud, mencionó que este día marca el comienzo del camino para que las y los jóvenes sean escuchados.

“Gracias al alcalde Javier Díaz por su visión y compromiso con las y los jóvenes por colocarnos como prioridad y abrirnos las puertas para participar en el desarrollo de la sociedad. Quienes tomamos protesta asumimos la responsabilidad de alzar la voz por las juventudes”, destacó la consejera.