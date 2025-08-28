Equipo táctico y droga hallados en operativo en Coahuila

MONCLOVA, COAH.– Un cateo realizado la tarde del jueves en un domicilio de la colonia Ejidal derivó en el aseguramiento de equipo táctico, aparatos de comunicación, un dron y diversos paquetes de droga, además de otros artículos relacionados con actividades ilícitas.

El operativo se llevó a cabo en la vivienda marcada con el número 1515 de la calle Juventino Rosas, donde elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, ingresaron tras obtener la orden judicial correspondiente.

En el interior del inmueble se aseguraron dos chalecos tácticos, una placa balística, dos radios X-Tra Talk, un dron, un DVR marca Lorex, así como un cargador y una pila de radio Motorola.

También fue localizada una bolsa amarilla con hierba verde con características de la marihuana, acompañada de dos billetes de 20 pesos, además de varios paquetes con droga cuya cantidad aún no ha sido definida.

Entre los objetos decomisados también se encontró un parche con la leyenda de Policía Municipal, lo que refuerza las investigaciones en torno al uso indebido de equipamiento similar al de las corporaciones de seguridad.

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán continuidad a las indagatorias para determinar si el domicilio funcionaba como punto de almacenamiento de droga o para actividades delictivas en la región.