Monclova: Autoridades realizan cateo y aseguran sustancias ilícitas

Elementos de Seguridad Pública de Monclova, en coordinación con la Fiscalía del Estado, aseguraron un domicilio en el Fraccionamiento San José durante el cumplimiento de una orden de cateo, donde se detectaron actividades relacionadas con la presunta venta de sustancias ilícitas.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal mediante un video oficial, el operativo se llevó a cabo el 30 de abril en un inmueble ubicado sobre la calle Vicente Suárez, como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo.

Durante la intervención, las autoridades lograron el aseguramiento de diversos envoltorios con características de droga, entre ellos aproximadamente un kilogramo de sustancia granulada, un kilogramo de hierba procesada y alrededor de 15 dosis listas para su distribución.

Asimismo, en el lugar fue detenida una pareja presuntamente vinculada a la venta de estas sustancias, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición para su análisis e integración de la carpeta de investigación.

En el mensaje oficial, el Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada para mantener el orden, combatir el delito y proteger a las familias de Monclova.