Autoridades aseguran armas y drogas en operativos en Coahuila

Autoridades estatales han logrado el aseguramiento de armas de fuego, en su mayoría de uso exclusivo del Ejército, durante cateos realizados en la Región Centro, como parte de operativos para frenar actividades ilícitas.

El delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que estos resultados son producto de labores de inteligencia entre la Policía Estatal y la Policía de Investigación, quienes mediante trabajo de campo detectan puntos clave y solicitan órdenes de cateo para intervenir inmuebles vinculados a la distribución de drogas y otros delitos.

Detalló que aproximadamente siete armas han sido aseguradas en distintos operativos recientes, mientras que en los filtros de seguridad instalados en los accesos a la región también se han detectado intentos de ingreso de armamento, lo que ha permitido contener riesgos antes de que lleguen a las calles.

Además, recordó que en acciones coordinadas también se han logrado decomisos importantes de droga, como el aseguramiento de cerca de 100 kilos de marihuana en Castaños, un caso que por su magnitud fue turnado a instancias federales.

Las autoridades reiteraron que la mayoría de las armas decomisadas corresponden a calibres restringidos, y que estas acciones buscan evitar delitos como la extorsión y la distribución de narcóticos que afectan directamente a la población.