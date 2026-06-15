La Virgen de San Juan de los Lagos visitará la comunidad católica el 25 de julio

La comunidad católica de la región se prepara para la llegada de la imagen peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos, cuya visita forma parte de una tradición de fe que se ha mantenido por años en distintos templos locales.

Integrantes del comité organizador informaron que la imagen será recibida el próximo 25 de julio alrededor de las 16:00 horas, iniciando con un acto de bienvenida y una invitación abierta a la feligresía católica de la zona.

La visita tiene como objetivo fortalecer la devoción mariana y promover la oración comunitaria. Durante su estancia se contemplan diversas actividades religiosas, entre ellas el rezo del santo rosario, celebraciones eucarísticas y momentos de reflexión.

De acuerdo con los organizadores, la imagen permanecerá aproximadamente 24 horas en la comunidad, tiempo en el que se espera la participación de fieles de distintas edades, quienes acudirán a pedir favores, agradecer y elevar oraciones.

La devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos, una de las advocaciones marianas más arraigadas en México, tiene su origen en relatos de fe que datan del siglo XVII, y cada año congrega a miles de peregrinos en su santuario principal en Jalisco.