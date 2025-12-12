La comunidad del CBTIS No. 36 espera la techumbre que transformará su plaza cívica

La comunidad del CBTIS No. 36 vive semanas de expectativa ante la inminente entrega de la techumbre que transformará la plaza cívica del plantel, una obra que por primera vez en más de cinco décadas brindará sombra y protección a miles de estudiantes.

Jonathan Flores Orta, director del plantel, confirmó que la estructura principal ya se encuentra instalada y que la etapa final corresponde al montaje del laminado. Con ello, se prevé que la infraestructura quede totalmente lista para ser inaugurada al arranque del próximo semestre.

"Para nosotros es un logro histórico. Los muchachos lo pidieron, insistieron y hoy estamos viendo cómo su gestión rinde frutos", comentó. El director recordó que la iniciativa nació de los mismos estudiantes, quienes llevaron la solicitud al alcalde y obtuvieron una respuesta favorable.

La techumbre abarcará cerca de 870 metros cuadrados, cubriendo tanto el foro como la explanada donde diariamente se realizan actividades académicas, cívicas y deportivas. Este alcance, señaló Flores Orta, supera el diseño original, ya que finalmente se decidió proteger toda el área utilizada por la comunidad escolar.

Aunque el monto total de la inversión será dado a conocer el día de la inauguración, el plantel estima que el avance general de la obra oscila entre un 80 y un 90 por ciento, de acuerdo con los reportes del personal técnico.

El director subrayó que el impacto de esta infraestructura no se limitará a la generación actual. "Es una obra que se quedará para muchísimos años. Los jóvenes de hoy y los que vengan tendrán condiciones mucho mejores para estudiar y convivir", afirmó.

La comunidad escolar del CBTIS 36 considera esta techumbre como una de las mejoras más significativas en la historia del plantel y aguarda con entusiasmo la entrega oficial, que marcará el inicio de una nueva etapa para la institución.