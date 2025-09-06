Ratifican a Luis Santos como dirigente del PRI en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – El licenciado Luis Fernando Santos Flores fue ratificado como dirigente municipal del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Múzquiz, tras cumplir con los protocolos establecidos en la ciudad de Saltillo.
Este nombramiento reafirma su liderazgo al frente del Movimiento Tricolor, cargo que ejercerá con el objetivo de fortalecer la estructura partidista rumbo al próximo proceso electoral de junio de 2026, en el que se renovará el Congreso Local mediante la elección de diputados.
Santos Flores agradeció la confianza depositada en su persona para continuar al frente del comité, y señaló que ya se trabaja en la planeación de acciones estratégicas con miras a los comicios estatales.
Aseguró que el PRI se encuentra en una etapa de organización y fortalecimiento interno, con el objetivo de enfrentar con solidez los retos venideros. Además, afirmó que el panorama político en la región es seguro y tranquilo, lo que permitirá que la estructura del partido siga operando adecuadamente.
En este sentido, hizo un llamado a la militancia a mantenerse activa y comprometida con los principios del partido, fomentando la unidad y el trabajo coordinado.
Asimismo, reconoció el desempeño de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien actualmente encabeza la Presidencia Municipal de Múzquiz, destacando que su gestión ha sido positiva para el municipio y cuenta con el respaldo del Gobernador del Estado, lo que ha permitido el avance de diversos proyectos de beneficio social.
Finalmente, Santos Flores reiteró el compromiso del PRI de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía, impulsando propuestas que atiendan las necesidades locales. Con esta ratificación, el partido busca consolidar su presencia en Múzquiz y prepararse con firmeza para los comicios de 2026.