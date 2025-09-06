Ratifican a Luis Santos como dirigente del PRI en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – El licenciado Luis Fernando Santos Flores fue ratificado como dirigente municipal del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Múzquiz , tras cumplir con los protocolos establecidos en la ciudad de Saltillo .

Este nombramiento reafirma su liderazgo al frente del Movimiento Tricolor , cargo que ejercerá con el objetivo de fortalecer la estructura partidista rumbo al próximo proceso electoral de junio de 2026 , en el que se renovará el Congreso Local mediante la elección de diputados .

Santos Flores agradeció la confianza depositada en su persona para continuar al frente del comité, y señaló que ya se trabaja en la planeación de acciones estratégicas con miras a los comicios estatales.

Aseguró que el PRI se encuentra en una etapa de organización y fortalecimiento interno , con el objetivo de enfrentar con solidez los retos venideros. Además, afirmó que el panorama político en la región es seguro y tranquilo , lo que permitirá que la estructura del partido siga operando adecuadamente.

En este sentido, hizo un llamado a la militancia a mantenerse activa y comprometida con los principios del partido, fomentando la unidad y el trabajo coordinado .

Asimismo, reconoció el desempeño de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez , quien actualmente encabeza la Presidencia Municipal de Múzquiz , destacando que su gestión ha sido positiva para el municipio y cuenta con el respaldo del Gobernador del Estado , lo que ha permitido el avance de diversos proyectos de beneficio social .