CDHEC recibe 85 quejas en Coahuila

En lo que va del año, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en la Región Centro ha recibido un total de 85 quejas, de las cuales 19 están relacionadas con servidores públicos que brindan el servicio de procuración de justicia, es decir, agentes del Ministerio Público y elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado en los municipios donde existen representaciones ministeriales.

Así lo dio a conocer el titular de Derechos Humanos en la Región Centro, Luis Ángel San Miguel Garza, quien explicó que estas inconformidades corresponden a diversos municipios de la zona y, aunque algunas personas señalan retrasos o negativas en la atención, cada caso debe ser analizado de manera particular antes de determinar si existió o no una violación a sus derechos.

Detalló que entre las principales quejas destacan ciudadanos que aseguran que sus trámites no avanzan como esperan o que no les reciben sus denuncias, aunque aclaró que hasta el momento no se han registrado casos clasificados como extorsión. Subrayó que la labor de la Comisión no solo consiste en integrar expedientes, sino también en actuar de inmediato como mediadora para destrabar situaciones urgentes, especialmente cuando una persona lo que busca es presentar una denuncia y no enfrentar un procedimiento largo.

El funcionario destacó que existe una buena coordinación con el nuevo delegado de la Fiscalía en la región, lo que ha permitido dar respuestas rápidas a la ciudadanía. Señaló que, en muchos casos, las gestiones se resuelven en cuestión de horas, facilitando que las personas puedan acceder a la justicia sin mayores obstáculos, particularmente en periodos de alta movilidad como el arranque de Semana Santa y las vacaciones.