Autoridades buscan reactivar Planta de Tratamiento de Aguas en Monclova

Con el objetivo de reactivar por completo la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Monclova, autoridades del CEAS Coahuila y del SIMAS Monclova-Frontera sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el alcalde Carlos Villarreal Pérez, para abordar el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en dichas instalaciones.

El encuentro se llevó a cabo el pasado lunes y forma parte de los esfuerzos conjuntos entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura hidráulica.

"En CEAS Coahuila seguimos impulsando acciones coordinadas que garanticen el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica en beneficio de las familias coahuilenses", destacó el organismo estatal.

Actualmente, la planta —que anteriormente era operada por Altos Hornos de México (AHMSA)— trabaja solo al 30 por ciento de su capacidad, debido a la falta de energía eléctrica suficiente y a la necesidad de una inversión estimada en 100 millones de pesos para su rehabilitación total.

Durante años, el agua tratada en esta planta era reutilizada por AHMSA en sus procesos industriales; sin embargo, tras el cese de operaciones de la siderúrgica, la infraestructura quedó parcialmente inactiva.

De acuerdo al CEAS la reactivación completa de la planta es una prioridad regional, no solo por su relevancia en el saneamiento del agua, sino también por su impacto en la protección ambiental y en la disponibilidad del recurso para uso industrial y urbano.

Las autoridades continuarán con las gestiones técnicas y financieras necesarias para restablecer el servicio eléctrico y avanzar hacia la operación total de la planta en los próximos meses.