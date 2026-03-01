Cecati 9 ofrece cursos de inglés a internos en CERESO: Sonia Patricia Ramos lidera la iniciativa

La oferta educativa al interior del Cecati 9 ha tenido una importante respuesta por parte de personas privadas de la libertad, luego de que cerca de 300 internos participan actualmente en los cursos de inglés en el CERESO.

¿Qué declaró Sonia Patricia Ramos sobre el programa?

La directora del plantel, Sonia Patricia Ramos Saucedo, indicó que actualmente se mantiene activo el programa de capacitación al interior del penal, donde se ha tenido gran aceptación, lo que ha llevado a analizar la posibilidad de ampliar los grupos e incluso de sumar nuevas especialidades en el futuro.

Actualmente se cuentan con clases tres días a la semana, en donde el docente se traslada a las instalaciones del penal para impartir las clases, como parte del compromiso de acercar la capacitación laboral a distintos sectores de la población.

Señaló que de manera inicial se atendían a 100 personas, pero actualmente se cuenta con 300 personas en 5 grupos dentro del curso de inglés y se ve la manera de incrementar el número.

Comentó que por ahora no se han podido implementar otros cursos debido a limitaciones de infraestructura dentro del centro penitenciario, pero se busca la forma para llevar otras alternativas.

Indicó que dentro de la especialidad de inglés se manejan diferentes niveles de aprendizaje, principalmente cursos de inglés básico e intermedio, los cuales han despertado gran interés entre la población del penal.

La directora dijo que este tipo de programas buscan brindar herramientas que contribuyan a la reinserción social de las personas, al brindarles conocimientos que puedan ser útiles una vez que recuperen su libertad.