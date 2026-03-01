Exobreros de AHMSA en Monclova confían en Claudia Sheinbaum

A pesar de que la subasta de AHMSA no se concretó y continúa sin resolverse la situación de los trabajadores, exobreros que demandan el pago del 5 por ciento aseguraron que aún confían en que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, cumpla la promesa y se dé una solución a su conflicto.

Tras una reunión informativa realizada este sábado en Monclova, Juan Antonio Ruvalcaba, quien encabeza el movimiento, señaló que aunque el panorama es complicado luego de que no se concretara la venta de AHMSA, mantienen la esperanza de que el Gobierno Federal atienda su reclamo.

Recordó que durante la última gira de la presidenta a Coahuila se logró un acercamiento tanto en Pasta de Conchos como en Monclova, donde se les informó que se atendería el reclamo de los trabajadores que durante décadas han pedido el pago del 5 por ciento luego de la privatización de AHMSA.

Señaló que se tenía la esperanza de que la intervención del Gobierno Federal resolviera el problema regional, pero esto no se dio ante la suspensión de la subasta, pero aún así tienen la confianza de que se les apoyará.

Ruvalcaba aclaró que, aunque el conflicto de AHMSA afecta a miles de extrabajadores, el reclamo del pago del 5 por ciento corresponde directamente al Gobierno Federal y no a la empresa.

"Nosotros somos obreros, pero a nosotros no nos debe la empresa AHMSA, nos debe el Gobierno Federal, porque no se nos pagó ese 5% tan famoso del convenio, que nosotros ni siquiera firmamos".

Indicó que durante el encuentro reciente con la Presidenta se les informó que el tema será atendido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños, por lo que esperan que se concrete la reunión y se vea su caso.