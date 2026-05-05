Nuevos elevadores llegarán a la Clínica 7 del IMSS en Monclova

Comenzaron a llegar los elevadores que serán instalados en la Clínica 7 del Seguro Social, donde ya se encuentran tres de los equipos nuevos, por lo que actualmente se realizan las adecuaciones necesarias para su instalación, que deberá estar lista entre el mes de junio o julio.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de CMIC, Humberto Prado, quien también funge como Consejero del Seguro Social, y quien informó que desde finales de la semana pasada llegaron los nuevos equipos que serán instalados en las próximas semanas, una vez que se realicen los ajustes pertinentes.

Señaló que estos equipos son parte del proceso de modernización del hospital, luego de las constantes fallas que se han registrado en el sistema y que han afectado a derechohabientes y personal médico.

Recordó que en los últimos meses se suspendió el servicio de los elevadores, ante las fallas y, sobre todo, los trabajos de preparación que realizaron, pero que en poco tiempo se tendrá de nueva cuenta el servicio.

"Ahorita se están llevando a cabo los trabajos de adecuación, los elevadores van a estar en el mismo lugar pero se tienen que hacer ajustes, porque son equipos nuevos, que requieren nueva tecnología, nuevos soportes y demás, que es en lo que están ahorita".

Mencionó que de acuerdo al programa que se tenía, los equipos quedarán listos en junio o más tardar a inicios de julio, pero señaló que el que ya estén en Monclova es un importante avance y es cuestión de tiempo.

Respecto al sistema de climatización, aseguró que actualmente opera sin contratiempos tras la instalación de nuevos equipos, aunque reconoció que existe un pendiente relacionado con el suministro de energía eléctrica.

"Ahorita los climas están funcionando sin problema; únicamente se tiene un detalle con la energía, por lo que se está solicitando a la Comisión Federal de Electricidad mayor capacidad para que no se tengan problemas", indicó.