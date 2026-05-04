CEIS en Coahuila: Carlos Villarreal destaca inversión en seguridad

El Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro-Desierto está por iniciar operaciones en las próximas semanas, como parte de un proyecto conjunto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, con una inversión superior a los 23 millones de pesos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó los últimos detalles del inmueble, destacando que este espacio permitirá fortalecer el Modelo Coahuilense de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante una mayor coordinación entre autoridades y mejores condiciones para la atención a la ciudadanía.

El edil explicó que el CEIS concentrará diversas áreas estratégicas como Inteligencia, Andrómeda, Policía Violeta, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), así como Proximidad, Prevención, Justicia Cívica y la Academia de capacitación, lo que permitirá un seguimiento más puntual a las necesidades de las familias.

"Estamos trabajando en los últimos detalles de este proyecto que viene a reforzar el modelo de seguridad. Es una inversión compartida que busca mejorar labores de inteligencia, monitoreo y atención directa a la ciudadanía", señaló.

Añadió que el complejo contará con espacios adecuados para capacitación constante de los elementos de seguridad, además de programas dirigidos a jóvenes, como parte de las acciones de prevención del delito.

El CEIS también dispondrá de salas de juntas y áreas de trabajo que facilitarán la coordinación entre instancias estatales y municipales, fortaleciendo así la operatividad en toda la región Centro-Desierto.

Finalmente, Villarreal Pérez destacó que este centro permitirá consolidar el trabajo conjunto entre los municipios, al brindar infraestructura moderna para la capacitación, planeación y ejecución de estrategias en materia de seguridad.