Devoción y comercio en honor a San Judas Tadeo

A pocos días del 28 de octubre, fecha en la que se celebra a San Judas Tadeo, también conocido como el santo de las causas difíciles, la fe y devoción de los ciudadanos ya se hace presente en las calles, negocios y templos de la ciudad.

En diversos puntos del Centro de Monclova, especialmente sobre las calles Miguel Hidalgo, Ignacio Zaragoza, Miguel Blanco y De la Fuente, se pueden encontrar desde inciensos de 30 pesos, veladoras aromatizadas con alpiste a 60 pesos, hasta figuras del santo que van desde los 50 hasta los 1,500 pesos.

Además, los comerciantes han dispuesto una amplia variedad de artículos religiosos como medallas, escapularios, pulseras, collares y hasta aguas benditas teñidas de verde, color del traje con el que comúnmente se representa a San Judas Tadeo.

La demanda de estos productos crece en esta temporada, pues cada año crece el número de fieles que buscan agradecer o pedir favores al santo, ya sea por salud, trabajo o alguna situación personal complicada.

Muchos de ellos cumplen mandas caminando kilómetros con su figura hasta alguna capilla de la región, siendo la más concurrida la que se ubica sobre la carretera 30, en el municipio de Frontera.

En los puestos ambulantes y negocios del primer cuadro de la ciudad, también es común ver figuras del santo en capillas, donde comerciantes lo veneran y le piden mejorar sus ventas o mantener la estabilidad económica.

San Judas Tadeo se ha convertido en una figura clave dentro de la religiosidad popular en Monclova, y su presencia cada 28 de octubre refleja la profunda fe de una comunidad que no pierde la esperanza, incluso en los momentos más difíciles.