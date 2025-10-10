Emotivo reencuentro de la primera generación de egresados del CBTIS 36

Con gran emotividad y orgullo institucional, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 36 (CBTIS 36) celebró este viernes el reencuentro de su primera generación de egresados, a 50 años del inicio de actividades del plantel.

El director del CBTIS 36 destacó la importancia de este evento, que reúne a cerca de cien exalumnos considerados pioneros de la institución, quienes regresan medio siglo después para recordar su paso por las aulas.

"Hoy recibimos con mucho gusto a la primera generación egresada del CBTIS 36. Desde hace 50 años no se había organizado un encuentro formal para reunirlos, y para nosotros es motivo de gran alegría poder recibirlos nuevamente en su casa", expresó el director.

El evento incluyó una ceremonia de bienvenida, en la que algunos integrantes de la generación fundadora dirigieron palabras de agradecimiento y compartieron recuerdos de su etapa estudiantil. Posteriormente, realizaron un recorrido por las instalaciones del plantel, que ha evolucionado significativamente con el paso de los años.

El directivo recordó que, aunque la educación ha cambiado con la llegada de nuevas tecnologías, los valores fundamentales permanecen intactos.

"Hace 50 años los alumnos estaban enfrascados en libros y cuadernos, en un ambiente más emocional. Hoy hemos ido adaptándonos a las herramientas tecnológicas, pero lo que sigue definiendo a nuestros estudiantes es el estudio, el esfuerzo personal y las ganas de salir adelante", subrayó.

Asimismo, resaltó el compromiso del personal docente y la importancia de promover siempre los aspectos positivos del plantel.

"Sabemos que las redes sociales a veces distorsionan la información, pero en el CBTIS 36 nos enfocamos en destacar los logros académicos de nuestros alumnos y el trabajo de nuestros maestros, quienes siempre respaldan al plantel en todos los sentidos", afirmó.

El reencuentro de esta primera generación no solo simboliza medio siglo de historia, sino también la continuidad de una comunidad educativa que ha formado a miles de jóvenes monclovenses con preparación técnica y valores sólidos.