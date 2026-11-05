Familiares y amigos comenzaron a despedirse de Celso Moreno, de 35 años, quien falleció en el Hospital Amparo Pape de Benavides, luego de permanecer internado durante algunas horas por las lesiones que sufrió al dispararse en la cabeza.

A través de mensajes de despedida, sus seres queridos expresaron el dolor que deja su partida. "Dios te reciba en su reino, carnal; te amo y me dejas un dolor enorme", fue uno de los mensajes dedicados a Celso, en medio de las muestras de tristeza por su fallecimiento.

Su muerte ocurrió luego de los hechos registrados en el sector Oriente, donde presuntamente amenazó con un arma de fuego a su expareja, en un domicilio de ese sector.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibirse el llamado de auxilio, las autoridades desplegaron un operativo que derivó en una persecución sobre la carretera estatal número 24, en dirección al municipio de Candela.

Durante el trayecto, Celso ingresó a una brecha, donde accionó el arma y se provocó una herida en la cabeza. Aunque resultó gravemente lesionado, aún presentaba signos de vida, por lo que fue auxiliado y trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Impacto en la comunidad

Pese a los esfuerzos médicos, horas después perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Hoy, mientras se conocen los detalles de su trágico desenlace, familiares y amigos comienzan a asimilar su ausencia y a expresarle el último adiós.