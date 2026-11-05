Entre lágrimas y dolor, lo acompañan en sus últimas horas

El llanto, la desesperación y el dolor marcaron la llegada de familiares de Celso Moreno al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanecieron durante horas a la espera de noticias sobre su estado de salud, sin que finalmente pudiera sobrevivir a las lesiones que sufrió al dispararse en la cabeza.

Con prendas de vestir, mochilas y documentos entre las manos, sus seres queridos arribaron al nosocomio con la esperanza de conocer su evolución médica. En los pasillos se observaron rostros entristecidos, abrazos y lágrimas ante la incertidumbre que rodeaba su estado de salud.

Celso ingresó gravemente lesionado, con el rostro ensangrentado, luego de dispararse con un arma de fuego en una brecha durante una persecución sobre la carretera estatal número 24, rumbo al municipio de Candela.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Los hechos comenzaron tras un reporte de violencia familiar en un domicilio del sector Oriente de Monclova, donde presuntamente agredió y amenazó con un arma de fuego a su expareja sentimental.

Después del incidente, el hombre huyó por la carretera estatal número 24, lo que provocó una movilización de las autoridades. Durante el trayecto tomó una brecha, donde accionó el arma contra sí mismo.

Detalles confirmados sobre su estado de salud

Aunque inicialmente sobrevivió al disparo, fue trasladado de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permaneció internado hasta que horas después se confirmó su fallecimiento.

La espera de sus familiares terminó con una noticia dolorosa. Quienes llegaron al hospital con la esperanza de encontrarlo con vida tuvieron que enfrentar la pérdida de Celso, de 35 años.