Javier Díaz destaca avances en seguridad en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Alcalde Javier Díaz González, rindió su Primer Informe de Resultados, en el que destacó que Saltillo destaca a nivel nacional por sus buenos indicadores en materia de seguridad, competitividad, inclusión, calidad de vida y finanzas sanas.

Acompañado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como por su esposa, Luly López Naranjo, Díaz González destacó que su gobierno es de territorio, honesto y ciudadano.

"Gracias a todo ello, somos una de las ciudades con la mayor calidad de vida. Sintámonos muy orgullosos de vivir en Saltillo, somos una gran ciudad y ello es gracias al trabajo de todas y todos ustedes", refirió.

El Alcalde Javier Díaz agradeció al Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, por ser el mejor aliado de Saltillo y con quien mantiene una comunicación permanente.

"Amigo, contar con tu respaldo y trabajar en coordinación, ha sido fundamental en cada logro de nuestra administración, por ello, te reitero mi reconocimiento y, sobre todo, mi lealtad", mencionó.

A su vez, Javier Díaz González anticipó que el próximo año, con el apoyo de empresarios, sumará 500 cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial a las tareas de seguridad de nuestra ciudad.

También, anunció que durante el primer trimestre, arrancará las obras del paso inferior vehicular del bulevar Fundadores y la colonia Misión Cerritos. "Esta es una obra muy anhelada por miles de familias y que haremos realidad", resaltó.

Aunado a ello, indicó que en 2026 se sumarán 250 litros de agua por segundo al caudal de nuestra ciudad, con lo que su gobierno, en tan solo 2 años, habrá incorporado más de 550 litros por segundo, lo que equivale al 25 por ciento del consumo total de nuestra capital.

En 2026, Coahuila y Saltillo seguirán por el camino correcto, que, como dice nuestro Gobernador, no es a la izquierda ni a la derecha: es Pa'Delante; y para lograrlo ya sabemos cuál es la fórmula: trabajar en equipo, trabajar en territorio y no en el escritorio, trabajar con responsabilidad, con visión de futuro y con la pasión que nos caracteriza", remarcó.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo

En su mensaje, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que, sin duda, Saltillo es la mejor capital de todo México.

"Destacó el gran trabajo de Javier Díaz. Trabajo mata grilla, y aquí vimos un trabajo contundente con excelentes resultados en todas las áreas del Gobierno Municipal".

Destacó que los resultados de Saltillo se alcanzaron "gracias a esa fórmula mágica que ha distinguido a Coahuila: el trabajo en equipo entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno, todos construyendo la grandeza de Saltillo", dijo.

Manolo Jiménez recalcó las acciones en el tema de seguridad, obras, programas sociales, atención al público y servicios primarios, entre otros.

"En equipo hicimos inversiones también; estamos cumpliendo un compromiso de llevar desarrollo parejo. Vienen muchas cosas por delante; el 2026, sin duda, será un gran año para Saltillo y Coahuila. Reitero mi compromiso con Saltillo", destacó el Gobernador.

Destaca Javier Díaz logros en seguridad

En su Primer Informe de Resultados, el alcalde Javier Díaz dio a conocer que durante el presente año, Saltillo se consolidó como la capital más segura de México, de acuerdo al INEGI.

Refirió que los resultados lo avalan, al reducirse un 50 por ciento el número de homicidios, en comparación al año pasado; los robos a casa habitación registraron una disminución del 32 por ciento; en robos a negocio se bajó un 38 por ciento; en robos de vehículo automotor se disminuyó un 13 por ciento; y durante este año no se registraron a instituciones bancarias.

"Estos resultados son el fruto del trabajo en absoluta coordinación con el Gobierno del Estado; con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y con las fiscalías estatal y federal.

Javier Díaz mencionó que durante el 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos para la seguridad de las y los saltillenses, sumando 37 nuevas patrullas, 25 de ellas eléctricas y fabricadas orgullosamente en la Región Sureste de Coahuila. Con ello, se cuenta con 215 patrullas cuidando nuestra ciudad.

Se entregaron 26 casetas de vigilancia y 6 oficinas móviles, para llegar a 68 casetas y 12 oficinas que consolidan un sistema de cercanía y seguridad en colonias, barrios y ejidos.

"Hoy, Saltillo cuenta con un sistema de videovigilancia conformado por mil 633 cámaras urbanas, de las cuales, 893 son municipales y 740 estatales", agregó.

Durante su administración, Díaz González refirió que se lanzó el Chat Bot de seguridad, pionero en México, que permite realizar reportes de manera inmediata y confidencial.

Asimismo, se sigue fortaleciendo la red ciudadana más grande del país que hoy cuenta con más de 123 mil personas que cuidan a Saltillo, organizadas en 600 grupos ciudadanos de WhatsApp.

También se puso en marcha la línea telefónica 800 VIOLETA, destinada a la atención inmediata de reportes por violencia de género.

El Alcalde mencionó que este año se graduaron 2 generaciones de cadetes de la Policía Municipal, sumando a 100 elementos.

Díaz González mencionó que este año fue también muy demandante para el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, al atender más de 2 mil 300 incendios, 69 por ciento más que el año anterior.

Saltillo Competitivo

Durante la rendición de su Primer Informe de Resultados, Javier Díaz González mencionó que, de acuerdo con el INEGI, Saltillo es la ciudad con mayor formalidad laboral y la más competitiva a nivel nacional, y en el tercer lugar en el subíndice de Mercado de Trabajo de acuerdo al IMCO.

"Esto se traduce en más inversión, más empleos y más oportunidades de desarrollo para las familias", dijo.

Díaz González destacó que en el 2025 se captaron más de 7 mil millones de pesos en inversión y se generaron 7 mil 627 nuevos empleos, resultado de la seguridad y del trabajo coordinado con el Gobernador Manolo Jiménez, iniciativa privada, universidades y sindicatos. Y vamos por más.

"Desde campaña nos comprometimos a impulsar la competitividad a través de la incorporación de herramientas tecnológicas y la simplificación de trámites, para que invertir en Saltillo sea cada vez más fácil y rápido. Este año logramos reducir un 45 por ciento los trámites, pasando de 332 a 183", dijo.

Javier Díaz destacó que en turismo, Saltillo vivió un año extraordinario al recibir más de 140 eventos de talla nacional e internacional, y más de un millón y medio de personas visitaron la ciudad, dejando una derrama económica de 2 mil millones de pesos.

"Y si el 2025 fue un gran año para el turismo, el 2026 nos sorprenderá, y para ello, estamos listos. La reactivación del Aeropuerto Internacional de Saltillo, la mejor infraestructura hotelera del estado, con cerca de 4 mil habitaciones; nuestros atractivos gastronómicos, históricos, culturales y artísticos, así como la calidez de nuestra gente, fortalecerán nuestra posición como ciudad estratégica para recibir la máxima fiesta del fútbol a nivel mundial", mencionó el Presidente Municipal.

Durante el próximo año, alrededor de un millón de personas visitarán la ciudad vecina de Monterrey por la fiesta mundialista, y de ese número se espera que al menos 350 mil vengan a Saltillo, dejando una derrama económica de hasta 800 millones de pesos.