Monclova destaca en el Índice de Competitividad Urbana 2026

La zona metropolitana Monclova-Frontera logró posicionarse como una de las regiones urbanas más competitivas de México al ubicarse en el segundo lugar nacional dentro de la categoría de ciudades con una población de entre 250 mil y 500 mil habitantes, de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio, considerado uno de los principales instrumentos de evaluación urbana del país, analiza el desempeño de 72 zonas metropolitanas mediante indicadores relacionados con economía, innovación, infraestructura, mercado laboral, medio ambiente, seguridad y desempeño institucional.

Entre los resultados más destacados se encuentra el primer lugar nacional obtenido por Monclova-Frontera en el subíndice de Infraestructura dentro de su categoría, gracias a indicadores vinculados con vivienda intraurbana y disponibilidad de servicios básicos.

Asimismo, la región ocupó el primer lugar nacional en el subíndice de Derecho y Seguridad, impulsada por indicadores relacionados con percepción de seguridad, tasa de homicidios y acceso a la justicia.

El informe representa además un avance de dos posiciones respecto a la medición publicada por el IMCO en 2024, reflejando una mejora en diversos aspectos que inciden directamente en la calidad de vida de la población y en la capacidad de la región para atraer inversiones.

El Índice de Competitividad Urbana mide la capacidad de las ciudades para generar empleo, atraer inversión y retener talento, factores considerados clave para el desarrollo económico y social de las regiones.

Los resultados corresponden a la zona metropolitana Monclova-Frontera, integrada por municipios como Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, entre otros, cuya coordinación regional ha contribuido al fortalecimiento de los indicadores evaluados.

El IMCO destacó que la evaluación se realiza con base en información verificable y fuentes oficiales, consolidándose como una herramienta independiente para medir el desempeño de las ciudades mexicanas.