Inauguran Centro de Mediación en COBAC 24: Liliana Salinas impulsa convivencia escolar

Con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de violencia entre estudiantes, fue inaugurado un Centro de Mediación en la preparatoria COBAC 24, como parte del programa estatal "Impulsores de Paz", impulsado por el DIF Coahuila.

Durante el arranque del proyecto, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, destacó que esta estrategia busca fomentar una cultura de paz dentro de los planteles educativos, mediante el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, evitando que las diferencias escalen a escenarios de violencia.

Explicó que el programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y los Centros de Medios Alternos de Solución de Controversias, tanto del Poder Judicial como de la propia Fiscalía, con el propósito de brindar herramientas a la comunidad escolar para atender conflictos desde una perspectiva preventiva.

"Se trata de propiciar una cultura de paz, donde podamos resolver los conflictos dialogando y no entrar en situaciones de violencia", expresó.

Salinas detalló que, previo a la instalación de estos centros, se realizan capacitaciones dirigidas a estudiantes, docentes y personal educativo, quienes posteriormente participan de manera activa en la mediación de conflictos dentro de sus propias instituciones.

"Después de los cursos, se crean estos centros para que ellos mismos puedan mediar los conflictos entre sus iguales", señaló.

Indicó que este modelo ya se ha implementado en distintos niveles educativos, incluyendo secundarias, planteles CECyTEC y COBAC, con la meta de ampliar su cobertura a más escuelas de la entidad.

Añadió que la estrategia no solo involucra al alumnado y personal docente, sino también a padres de familia y representación sindical, con la intención de generar un impacto integral en la comunidad educativa y fortalecer el tejido social desde las aulas.

Finalmente, Liliana Salinas subrayó que, aunque se trata de un programa accesible en su operación, ha mostrado resultados positivos al promover habilidades de comunicación, empatía y negociación, fundamentales para resolver conflictos de forma pacífica.