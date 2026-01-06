Luis Vera ayuda a Pablo Ortiz Mena tras dos meses en situación de calle

La ayuda llegó cuando nadie más lo buscaba. Luis Vera, propietario del centro de rehabilitación Recuperando Familias, brindó apoyo integral y gratuito a Pablo Ortiz Mena, un hombre que desde hace dos meses se encontraba en situación de calle y con un alto grado de intoxicación por consumo de drogas, afuera de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Pape.

De acuerdo con el testimonio de Luis Vera, fue el propio Pablo quien pidió ayuda cuando se encontraba en condiciones críticas. Tras ofrecerle apoyo, el hombre aceptó ingresar al centro de rehabilitación, donde desde entonces ha recibido atención sin costo alguno. "Lo encontramos a nivel calle, en una situación muy deteriorada. Gracias a Dios hoy está mucho mejor. Las imágenes que circularon en redes sociales no reflejan cómo se encuentra ahora," señaló Vera, al explicar que Pablo lleva aproximadamente dos meses en el anexo.

Acciones de la autoridad

Durante ese tiempo, el responsable del centro aseguró que intentó localizar a familiares del hombre mediante una publicación en redes sociales, solicitando información sobre su identidad o posibles contactos, sin obtener respuesta alguna. Fue hasta ahora, dos meses después, cuando una mujer que se identificó como sobrina de Pablo Ortiz Mena se comunicó con el centro después ser contactada por el centro. Tras el contacto, se acordó que la familia acudiría este día a visitarlo.

Luis Vera destacó que el apoyo brindado no tiene fines económicos y nace de una convicción personal y espiritual. "Ayudamos de corazón. Son envíos de Dios. Yo también estuve en las drogas y me hubiera gustado que alguien se acercara a mí y me dijera: ´¿Quieres salir de ahí? Te ayudamos´. Hoy que tengo la oportunidad, no lo dudo," expresó.

Detalles confirmados

Señaló que este no es un caso aislado, ya que en Recuperando Familias han auxiliado a varias personas en situación similar, siempre con la intención de ofrecer una segunda oportunidad. "Como dice la oración de Alcohólicos Anónimos: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda," añadió.

Finalmente, confirmó que la persona que se comunicó con él es sobrina del paciente y que el reencuentro familiar se realizará este mismo día, luego de un proceso de rehabilitación que ha permitido mejorar notablemente la condición de Pablo Ortiz Mena.