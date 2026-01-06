Contactanos
Trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe Llegan Tarde y Generan Quejas Ciudadanas

Las quejas de los ciudadanos de Ramos Arizpe se intensifican ante las deficiencias en la atención al público por parte de trabajadores municipales, solicitando medidas correctivas.

Por Monserrat Rodarte - 06 enero, 2026 - 07:51 p.m.
Personal municipal fue señalado por incumplir horarios y fallas en la atención.
Personal municipal fue señalado por incumplir horarios y fallas en la atención.
      RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Ciudadanos de Ramos Arizpe manifestaron su inconformidad luego de que se evidenciara a trabajadores del municipio que presuntamente no respetan su horario laboral, al arribar tarde a sus centros de trabajo.

      Quejas de los ciudadanos

      Tras darse a conocer esta situación, las quejas no se hicieron esperar, ya que además del retraso, habitantes señalaron deficiencias en la atención al público, asegurando que el personal señalado no brinda un trato adecuado ni ofrece soluciones claras a las dudas o problemáticas que se les presentan.

      Llamado a la administración municipal

      Los inconformes hicieron un llamado a la administración municipal para que se tomen cartas en el asunto y se corrijan estas conductas, al considerar que afectan directamente la calidad del servicio que se ofrece a la población.

      Asimismo, solicitaron que se apliquen las sanciones correspondientes o, en su caso, se realicen cambios en los cargos, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento de las áreas de atención ciudadana.

