Trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe Llegan Tarde y Generan Quejas Ciudadanas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Ciudadanos de Ramos Arizpe manifestaron su inconformidad luego de que se evidenciara a trabajadores del municipio que presuntamente no respetan su horario laboral, al arribar tarde a sus centros de trabajo.

Quejas de los ciudadanos

Tras darse a conocer esta situación, las quejas no se hicieron esperar, ya que además del retraso, habitantes señalaron deficiencias en la atención al público, asegurando que el personal señalado no brinda un trato adecuado ni ofrece soluciones claras a las dudas o problemáticas que se les presentan.

Llamado a la administración municipal

Los inconformes hicieron un llamado a la administración municipal para que se tomen cartas en el asunto y se corrijan estas conductas, al considerar que afectan directamente la calidad del servicio que se ofrece a la población.

Asimismo, solicitaron que se apliquen las sanciones correspondientes o, en su caso, se realicen cambios en los cargos, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento de las áreas de atención ciudadana.