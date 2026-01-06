Vocal ejecutivo del INE en Coahuila confirma voto en prisión preventiva para elecciones 2026

SALTILLO, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila confirmó que las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán ejercer su derecho al voto durante el proceso electoral de 2026, en el que se renovará el Congreso del Estado.

Miguel Castillo Morales, vocal ejecutivo del INE en la entidad, señaló que este sector de la población mantiene intactos sus derechos político-electorales, por lo que podrá participar en la jornada comicial conforme a lo establecido por la ley.

Detalles confirmados

Indicó que, aunque la organización general del proceso electoral se realiza de manera coordinada con el Instituto Electoral de Coahuila, el procedimiento para el voto de las personas privadas de la libertad será responsabilidad exclusiva del INE.

Cabe señalar que este ejercicio se llevará a cabo del 18 al 24 de mayo dentro de los centros penitenciarios.

Castillo Morales precisó que únicamente podrán emitir su sufragio los internos que cumplan con los requisitos legales, entre ellos estar inscritos en el padrón electoral y contar con credencial para votar vigente.

Seguridad y derechos humanos

Finalmente, aseguró que la votación se desarrollará en los ocho centros penitenciarios del estado bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la confidencialidad del voto.