Programa Aplícate busca ayudar a jóvenes en Monclova

Personal de Proximidad Social y Prevención del Delito, área adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, realizó una supervisión a un centro de rehabilitación para conocer los servicios que ofrece y valorar posibles canalizaciones de menores con problemas de adicciones.

La visita se llevó a cabo en el centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor, dirigido por el pastor Valentín Bustos Cabrera, espacio donde además de atender a adultos, se brinda apoyo a adolescentes que enfrentan consumo de sustancias y otras problemáticas sociales.

La directora del área, Tania Ibarra, informó que el recorrido permitió conocer de primera mano el tipo de atención que se proporciona, así como analizar de qué manera este centro puede colaborar con el programa "Aplícate", enfocado en jóvenes de entre 12 y antes de cumplir los 18 años que presentan conflictos con la ley.

Explicó que dicho programa ofrece atención terapéutica tanto a los adolescentes como a sus familias, y precisó que únicamente cerca del 10 % de los casos atendidos presentan algún tipo de adicción. En la mayoría de las situaciones, señaló, no es necesario el internamiento, aunque reconoció el respaldo que brinda el centro Fe, Esperanza y Amor, el cual cuenta con esquemas de atención diferenciados para adolescentes, adultos jóvenes y mujeres.

Como ejemplo, dio a conocer que recientemente los padres de un adolescente de 15 años optaron por su ingreso al centro, siendo ellos mismos quienes realizaron el traslado y los trámites correspondientes. Ibarra destacó que la mayor parte de los casos atendidos están relacionados con conductas propias de la adolescencia, derivadas de conflictos familiares, ausencia de límites claros y carencias afectivas, más que con el consumo de drogas.

Dentro de las acciones preventivas, la funcionaria invitó a madres y padres de familia a integrarse a la Escuela para Padres, la cual se desarrolla de manera mensual y busca dotarlos de herramientas para una mejor crianza, así como para el establecimiento de normas, responsabilidades y obligaciones en el hogar. Finalmente, señaló que la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos, además de mantener coordinación con instancias de salud mental.