Centro de Seguridad Social impulsa la natación con Competencia Regional
Niñas y niños demostraron su talento, disciplina y esfuerzo en una jornada deportiva que promovió la sana competencia y la convivencia familiar.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Monclova, Coahuila.— Con el propósito de promover la práctica de la natación, fortalecer la disciplina deportiva y fomentar la sana competencia entre niñas y niños, el Centro de Seguridad Social Monclova participó como organizador en una Competencia Regional de Natación, realizada el sábado 5 de septiembre.
El evento inició a las 8:00 de la mañana y reunió a seis clubes de natación de la región, generando un espacio de convivencia, integración y desarrollo deportivo para las y los participantes.
Acciones de la autoridad
La competencia fue organizada por la Mtra. María del Carmen Terrazas Tamayo, directora del Centro de Seguridad Social Monclova, y el profesor Jehu Gerardo Riojas Villarreal, entrenador, quienes impulsaron esta actividad como parte de las acciones encaminadas a fortalecer y promover la disciplina de la natación.
Durante la jornada, las niñas y los niños participantes tuvieron la oportunidad de demostrar las habilidades adquiridas durante sus entrenamientos, poniendo en práctica valores como la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.
Detalles confirmados
La actividad también permitió dar a conocer entre las familias y asistentes los servicios y cursos de natación que ofrece el Centro de Seguridad Social Monclova, invitando a la comunidad a integrarse a las diferentes alternativas deportivas y formativas que ofrece la institución.
Con este tipo de encuentros, el Centro de Seguridad Social refrenda su compromiso con la promoción del deporte y la generación de espacios que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de la región.