Secretaría de Salud supervisará centros de rehabilitación en Monclova

La Secretaría de Salud intensificará la revisión de los centros de rehabilitación que se tienen identificados en la región para verificar las condiciones en las que operan, tras la muerte del interno del anexo "Fe, Esperanza y Amor".

El jefe de 04 Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, señaló que ante los hechos registrados el día de ayer, se reforzarán los operativos de inspección en los anexos, a fin de garantizar que cumplan con la normatividad vigente y que brinden atención adecuada a los internos.

Mencionó que dentro de la Secretaría de Salud se cuenta con un padrón oficial con cerca de 15 anexos en la región, los cuales son supervisados de manera constante, por el personal de regulación sanitaria y por especialistas en salud mental, para verificar tanto las condiciones físicas de los centros, como los procesos de atención.

Informó que los 15 centros distribuidos entre Monclova, Frontera y Castaños, son visitados de manera regular por el personal de la Secretaría de Salud, sin embargo no descartó que la cifra se pueda modificar.

Dentro de los puntos que se revisan están las condiciones de los dormitorios, sanitarios y cocina, además de la limpieza, y se verifica que el personal cuente con capacitación y esté certificado, así como la existencia de expedientes clínicos, consentimientos informados y permisos en regla.

Con respecto al anexo "Fe, Esperanza y Amor", Aguilar Arocha indicó que estaba dentro del padrón de supervisión y recibía visitas periódicas, además de capacitaciones por parte de instancias estatales en materia de salud mental.

El jefe de la cuarta jurisdicción señaló que todos los centros que deseen abrir deben acudir ante la secretaría para cumplir con los lineamientos y evitar riesgos de salud de las personas en tratamiento y exhortó a la población que en caso de existir algún centro no autorizado, lo reporten para su verificación.