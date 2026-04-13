Carlos Villarreal Pérez promueve valores cívicos en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el lunes cívico en la escuela Monclova 400, ubicada en la colonia Praderas del Sur, donde convivió con alumnos, docentes y padres de familia en una ceremonia dedicada a fortalecer los valores cívicos.

Durante el acto se realizaron los honores a la bandera y se entonó el himno nacional mexicano. Además, estudiantes participaron activamente al exponer algunos de los acontecimientos históricos más relevantes del país, destacando el valor de la educación cívica en su formación.

El director del plantel, Armando De La Paz, agradeció la presencia del alcalde y de los integrantes de su cabildo, reconociendo su interés por mantenerse cercanos al sector educativo y atentos a las necesidades de las instituciones.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal Pérez también agradeció la invitación de la comunidad escolar, así como el cálido recibimiento por parte de alumnos, maestros y padres de familia.

Subrayó la importancia de continuar promoviendo y preservando los valores patrios desde las aulas.

Asimismo, reiteró que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado en materia educativa, refrendando su compromiso de seguir apoyando acciones que fortalezcan la educación en beneficio de niñas, niños y jóvenes del municipio.