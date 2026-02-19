Gobierno Municipal de Monclova rinde homenaje a sus soldados

Con motivo del Día del Ejército Mexicano, el Gobierno Municipal de Monclova llevó a cabo una ceremonia cívica en la Plaza Avión Militar, en honor a las mujeres y hombres que sirven a la Nación con valentía, disciplina y lealtad.

Durante el acto se reconoció el compromiso del Ejército Mexicano con la seguridad y el bienestar de las familias, destacando la coordinación que mantienen con las autoridades estatales y municipales para fortalecer la paz en la región.

En el evento estuvieron presentes elementos del 105 Batallón de Infantería, integrantes del Cabildo de Monclova y la Banda de Guerra de la Preparatoria 24, quienes participaron en los honores correspondientes.

Autoridades municipales señalaron que esta conmemoración cobra especial relevancia en Coahuila, estado donde tuvo origen el Ejército Constitucionalista, hecho que llena de orgullo a la entidad y refuerza el sentido histórico de la fecha.

Aunque el alcalde Carlos Villarreal Pérez asistió al evento conmemorativo realizado en Saltillo junto al gobernador, en Monclova se decidió llevar a cabo la ceremonia para que esta fecha no pasara desapercibida entre la ciudadanía.

Durante el mensaje oficial se subrayó que actualmente existe una estrecha sinergia entre las fuerzas policiales del estado y el Ejército Mexicano, lo que ha permitido fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de las familias coahuilenses.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando en equipo para promover los valores cívicos y reconocer la labor de quienes contribuyen a mantener la estabilidad y el orden en el país.