Carlos Villarreal destaca entrega de viviendas en Monclova por Claudia Sheinbaum

Son alrededor de 85 viviendas correspondientes al programa Viviendas para el Bienestar, las que entregue la presidenta, Claudia Sheinbaum en Monclova, este sábado 21 de febrero en Colinas de Santiago, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

De acuerdo con el edil, se trata del primer proyecto de este tipo que se entrega en Coahuila, resultado de un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

"Según la agenda que traemos nosotros, el fin de semana la presidenta estará en Monclova entregando lo que son las viviendas del Bienestar, el primer proyecto que se entrega en Coahuila, y de la mano de un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno", señaló.

El alcalde destacó que cerca de 85 familias serán beneficiadas con estas viviendas, producto de gestiones realizadas en conjunto con el Gobierno del Estado y el delegado del Infonavit, además de las facilidades otorgadas por el municipio para concretar el proyecto.

Explicó que el predio donde se desarrolló el programa fue donado por la Comisión Estatal de la Vivienda, y que Monclova logró ser considerada gracias al avance significativo que registra la obra, así como a la voluntad del gobernador para impulsar el esquema en la región.

"Se trata de trabajar en equipo como nos lo ha pedido el gobernador, para que se cumplan las expectativas del día a día en beneficio de las familias de la región. Nosotros con mucho gusto recibiremos a la presidenta en el corazón de Coahuila para hacer entrega de este proyecto en conjunto", expresó.

En otro tema, el alcalde fue cuestionado sobre la posibilidad de que la presidenta aborde la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) durante su visita.

Indicó que hasta el momento desconocen los temas adicionales que podría tratar la mandataria, ya que su gira también contempla municipios como Saltillo y San Pedro; sin embargo, no descartó que pueda haber algún pronunciamiento relacionado con la empresa acerera.

Recordó que el próximo 27 de febrero vence el proceso de subasta de AHMSA, por lo que, de manera natural, podría surgir algún comentario al respecto.

"Desconocemos qué otros temas traiga en agenda, pero como todos sabemos el 27 de febrero vence el proceso de la subasta y pudiera haber algún comentario", concluyó.