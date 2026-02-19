Funcionarios de Monclova deben solicitar licencia para elecciones

Los funcionarios del Ayuntamiento de Monclova que deseen contender por una diputación en el próximo proceso electoral deberán solicitar licencia a más tardar en los últimos días de febrero, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El funcionario precisó que hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud formal; sin embargo, los tiempos legales ya están definidos, por lo que quienes aspiren a participar deberán separarse del cargo conforme lo establece la normativa.

"Seguramente vamos a tener junta de Cabildo los últimos días de febrero, alrededor del 26, estamos acomodándonos con la Comisión de Hacienda, porque por ley tenemos que revisar la cuenta pública", explicó.

Detalló que, en el caso de los regidores, la solicitud de licencia deberá presentarse ante el Cabildo, mientras que los directores de área deberán hacerlo directamente con su jefe inmediato, presentando su renuncia para poder participar en el proceso electoral.

Medina Martínez aclaró que los regidores mantienen su cargo por un periodo de tres años; sin embargo, aquellos que pretendan realizar actividades proselitistas deberán pedir licencia por el tiempo que consideren necesario.

Indicó que la precampaña iniciará en marzo y la campaña formal en mayo, por lo que se espera que las solicitudes de licencia se concentren en los últimos días de febrero.

"Creo que todos están esperando la fecha límite", comentó, al señalar que no se descartan sorpresas en la próxima sesión de Cabildo.

Asimismo, aseguró que en caso de que algún funcionario se separe del cargo para competir, se designarán suplentes para evitar que las áreas queden acéfalas y garantizar la continuidad del trabajo administrativo.

Subrayó que quienes soliciten licencia lo harán sin goce de sueldo, tal como lo establece el estatuto legal correspondiente.