Ceremonia cívica en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza por su legado histórico

En el marco del 164 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó una ceremonia cívica en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia 10 de Mayo.

Durante el acto se destacó la trayectoria militar de Zaragoza y su participación en distintos episodios de la historia nacional, entre ellos su desempeño como ministro de Guerra durante el gobierno de Benito Juárez.

También se recordó su papel al frente del Ejército de Oriente, con el que derrotó al ejército francés en la memorable Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

El gobierno municipal señaló que este tipo de ceremonias contribuye a mantener presentes las fechas históricas, los valores y los acontecimientos que forman parte de la identidad del país, además de acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la historia de México.

La conmemoración permitió recordar la figura de Ignacio Zaragoza y la importancia de preservar su legado como parte de la memoria histórica nacional.