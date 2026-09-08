Carlos Villarreal Pérez lanza convocatoria para el Cabildo Juvenil 2026

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por la regidora Ana María Osorio y Enrique Mancha, director del Instituto Municipal de la Juventud, presentó en rueda de prensa la convocatoria del Cabildo Juvenil 2026, dirigida a jóvenes de entre 12 y 26 años.

La iniciativa fue aprobada por el Cabildo a propuesta de la regidora Ana María Osorio, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, con el objetivo de brindar a los jóvenes un espacio para expresar sus propuestas y participar en un ejercicio de representación ciudadana.

Durante la rueda de prensa se informó que los interesados tendrán hasta el 24 de septiembre para registrarse y formar parte de esta primera edición del Cabildo Juvenil. Villarreal destacó que la propuesta fue revisada a través de las comisiones correspondientes del Cabildo, entre ellas las de Reglamentación y Juventud, con la finalidad de fortalecer la convocatoria e incorporar las aportaciones de los integrantes del Ayuntamiento.

El ejercicio también se desarrolla en coordinación con el Consejo Municipal de Juventud, cuyos representantes participarán en la operación de la convocatoria. El registro se realiza en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud, ubicadas al interior de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Las autoridades municipales invitaron a los jóvenes que cumplan con el rango de edad establecido a consultar los detalles de la convocatoria y participar en este ejercicio de participación ciudadana.