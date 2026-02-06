No vacunar a niños también es omisión de cuidados

SALTILLO, COAH.- La Procuradora de las Niñas, los Niños y la Familia, María Teresa Araiza Llaguno, alertó que la falta de atención médica, el incumplimiento de los esquemas de vacunación y el abandono de tratamientos en niñas y niños pueden ser considerados como omisión de cuidados, una situación que en casos graves puede derivar incluso en la separación temporal de los menores de su núcleo familiar.

La funcionaria explicó que permitir que una enfermedad avance por falta de seguimiento médico forma parte de las conductas que se evalúan dentro de esta categoría, aunque subrayó que la prioridad de la institución es la orientación y prevención antes que la sanción: "Nuestro enfoque inicial es invitar y promover el cuidado adecuado", señaló.

Indicó que la omisión de cuidados no se limita únicamente al ámbito de la salud, sino que también contempla factores como la inasistencia escolar recurrente o dejar solos a los menores durante lapsos prolongados. Detalló que, durante 2025, este tipo de situaciones representaron más de un tercio de los expedientes atendidos por la dependencia.

Araiza Llaguno enfatizó que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo físico y emocional, por lo que el entorno familiar y el trato afectivo juegan un papel determinante. Destacó la importancia de evitar conflictos frente a los menores y fomentar el contacto afectivo, ya que diversos estudios demuestran que estas prácticas influyen positivamente en su comportamiento y desempeño escolar a largo plazo.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el protocolo de la PRONNIF, cuando una institución médica detecta que un menor se encuentra en condición de vulnerabilidad, se activan los mecanismos de reporte correspondientes y el caso es canalizado a la Procuraduría, donde se inicia el proceso de restitución de derechos.

La titular del organismo precisó que la separación de niñas y niños de sus familias es una medida extrema y no se aplica de manera inmediata, ya que en primera instancia se busca orientar, acompañar y fortalecer a las familias para garantizar el bienestar de los menores. Solo cuando persiste el riesgo o no existe una red de apoyo se contemplan acciones de resguardo.

Importancia del bienestar infantil

Finalmente, la titular de la PRONNIF subrayó que el bienestar infantil va más allá de contar con alimentación o vivienda, e incluye el acceso oportuno a servicios de salud, la atención continua de padecimientos y el cumplimiento del esquema básico de vacunación, ya que la omisión de estos cuidados vulnera derechos fundamentales de la infancia.