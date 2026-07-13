´Lo odio, pido justicia para mi mamá´

Con esa exigencia, Dessire Ochoa rompió el silencio tras el asesinato de su madre, Silvia Aracely, ocurrido la noche del domingo en la colonia Del Río. A las afueras de la Fiscalía General del Estado, la joven pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita localizar al responsable del asesinato de su madre, quien continúa prófugo. "Ya compartí todo, compartí las placas. En mi Facebook está toda la información. Si lo ven, por favor hablen al 911 o donde sea", expresó.

Dessire aseguró que las agresiones contra su madre eran recurrentes y que el responsable "su padre", ejercía violencia física y amenazas, principalmente cuando consumía bebidas alcohólicas. Relató que hace aproximadamente dos o tres años ocurrió una agresión en la que su madre estuvo cerca de perder la vida, desde entonces, decidió mantener distancia, aunque continuó teniendo contacto con él por el vínculo familiar. La joven reveló que su madre contaba con una orden de restricción debido a las constantes agresiones, pero la relación se reanudó hace alrededor de dos meses, después de varias separaciones y reconciliaciones.

Dessire también narró que fue ella quien encontró a su madre sin vida al interior de la vivienda, una escena que la marcó de por vida, algo que ella presentía por lo que fue al domicilio. "Entré, la vi con sangre y me salí de inmediato, no dejé que mi hermana la viera. Empecé a gritar y los vecinos salieron". Explicó que la última vez que vio a su madre con vida fue el sábado, cuando acudió a su domicilio para dejar dinero antes de salir a un baile con su expareja. Al día siguiente comenzó a preocuparse porque Silvia Aracely no se presentó a trabajar, situación que consideró inusual debido a que nunca faltaba a sus labores.

La joven rechazó cualquier versión distinta al feminicidio y sostuvo que su madre jamás habría atentado contra su vida. "Mi mamá no nos hubiera dejado solas, ella trabajaba por nosotras, vivía por nosotras, por lo que si dicen que fue un suicidio, no fue un suicidio". La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y continúa la búsqueda del presunto responsable.