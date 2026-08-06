Gana $700 al día para útiles de hijos

Cada peso cuenta para César Antonio. En un buen día logra ganar hasta 700 pesos lavando automóviles en el centro de Monclova, ingreso con el que busca solventar los útiles escolares, uniformes y demás gastos del próximo regreso a clases de sus tres hijos.

Con más de 20 años dedicado al oficio, el trabajador asegura que durante esta temporada aumenta sus horas de trabajo para reunir el dinero necesario, ya que es el único sostén económico de su familia. "Me quedo hasta la tarde", dice César, quien inicia su jornada a las 8:00 horas y concluye entre las 17:00 y las 18:00 horas en el cruce de las calles Miguel Blanco y Zaragoza.

Por cada automóvil cobra entre 80 y 100 pesos, dependiendo de las condiciones en que llegue. Cuando hay suficiente clientela obtiene alrededor de 700 pesos diarios, aunque en jornadas de baja demanda sus ingresos disminuyen a entre 200 y 250 pesos.

Su esposa se dedica al hogar y juntos tienen tres hijos: uno cursará secundaria, otro primaria y el menor ingresará al kínder. A pocos días del regreso a clases, reconoce que aún no ha comprado los útiles escolares. "Todavía andamos en eso. Son tres hijos", comenta.

Además de las listas de útiles, deberá cubrir el costo de uniformes y otros materiales. Explica que una de sus hijas recibe una beca, apoyo que aliviará parte de los gastos familiares.

El esfuerzo diario también implica soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Aunque afirma que no ha sufrido afectaciones de salud por la exposición al sol, reconoce que las condiciones son cada vez más difíciles. "Está bien fuerte el calor", expresa.

Pese al aumento de la competencia entre quienes ofrecen el servicio de lavado de automóviles, César asegura que conserva una clientela que le permite mantener a su familia y seguir trabajando por el futuro de sus hijos.