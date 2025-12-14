César Arévalo, rescatista de perros, grave tras accidente en Monclova

La comunidad de Monclova se ha unido para solicitar apoyo en favor de un rescatista de perros que actualmente se encuentra en estado grave de salud, luego de sufrir un lamentable accidente mientras realizaba su trabajo como mecánico en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por amigos y personas cercanas, César Arévalo, quien desde hace años se dedica al rescate de animales y mantiene un albergue en su propio domicilio con 14 perritos, permanece hospitalizado en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde es atendido por especialistas y se encuentra a la espera de ingresar a cirugía.

El accidente ocurrió cuando acudió a brindar un servicio mecánico en un colegio del sector sur, donde quedó atrapado y prensado debajo de un vehículo, lo que derivó en lesiones de gravedad. Desde hace aproximadamente seis días su estado de salud ha sido delicado, generando preocupación entre familiares, amigos y personas que conocen su labor altruista en favor de los animales.

A esta difícil situación se suma la preocupación por los 14 perritos rescatados que se encuentran bajo su cuidado, ya que, debido a la hospitalización de César, su esposa, Ana Patricia García González, ha tenido que dividir su tiempo entre el hospital y la atención de los animales, enfrentando complicaciones para cubrir su alimentación y cuidados diarios.

Por ello, se hace un llamado a la comunidad para apoyar con alimento para los perritos o cualquier ayuda solidaria que permita sobrellevar esta complicada etapa. Asimismo, se informó que el caso será incluido en una próxima donación navideña, aunque se busca aportar apoyo inmediato mientras atraviesan esta emergencia.

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse directamente al teléfono 866 178 8385, a nombre de César Arévalo y Ana Patricia García González. Para quienes deseen realizar algún donativo económico, se puso a disposición la cuenta 5512 3824 2225 6950 de Banco Azteca.

Amigos y allegados agradecen de antemano cualquier muestra de solidaridad, confiando en que la unión de la ciudadanía pueda marcar la diferencia tanto para la recuperación de César como para el bienestar de los animales que ha rescatado.