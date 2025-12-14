Fiscal General del Estado realiza cateo en yonkes de Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- En respuesta a una denuncia presentada por el Municipio de Múzquiz, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo un cateo en el yonke "Los Gallegos", ubicado en esta Villa.

La acción forma parte de los operativos estratégicos implementados para combatir actividades ilícitas en la Región Carbonífera.

El operativo se realizó de manera coordinada y contó con la participación de elementos de Seguridad Pública Municipal, la Agencia de Investigación Criminal, Policía del Estado, Policía de Acción y Reacción, así como efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La presencia de estas corporaciones garantizó el desarrollo de dicha diligencia bajo condiciones de seguridad y legalidad tal y como lo marca la ley.

Este cateo representa el número 55 efectuado en la Región Carbonífera, lo que refleja la continuidad de las acciones emprendidas por las autoridades para prevenir delitos.

Las inspecciones en yonkes y establecimientos similares han sido una constante en la estrategia de seguridad regional y, aunque no se han dado a conocer detalles sobre los resultados específicos de la diligencia, las autoridades señalan que este tipo de intervenciones buscan detectar artículos robados, autopartes ilegales u otras actividades ilícitas.

Con estas acciones, el Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández, reafirma su compromiso con la seguridad y el orden en Coahuila, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener la paz en las comunidades de la entidad.