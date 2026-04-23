CFE apoyará a escuelas en Coahuila tras fallas eléctricas

Las fallas eléctricas que se han registrado en escuelas como la primaria Adolfo López Mateos y la Martínez Garibay no son casos aislados, sino consecuencia de trabajos realizados directamente por comités de padres de familia.

Así lo explicó el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, quien detalló que en estos planteles las instalaciones eléctricas fueron contratadas por los propios comités, sin intervención directa de la Secretaría de Educación.

El funcionario señaló que esta situación complica la atención inmediata de los problemas, ya que al no tratarse de obras oficiales, no siempre se cuenta con garantías sobre la calidad de los trabajos realizados. Incluso, en uno de los casos, el proveedor no ha concluido la obra, lo que mantiene pendientes técnicos que siguen afectando el suministro de energía en la escuela.

Agregó que ya hay acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual está en disposición de apoyar con la conexión, pero una vez que las instalaciones estén completamente terminadas y en condiciones adecuadas.

Mientras tanto, padres de familia han manifestado su preocupación, sobre todo por las altas temperaturas que enfrentan los alumnos dentro de las aulas sin electricidad. Ante esta situación, el llamado fue claro: exigir a los proveedores que cumplan con los trabajos contratados y, en futuras obras, involucrar a las autoridades educativas para garantizar que se realicen de manera adecuada.

Autoridades reiteraron que contar con instalaciones seguras y bien supervisadas es clave para evitar este tipo de problemas en los planteles.