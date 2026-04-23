Sindicato exige acelerar venta de AHMSA en Monclova

En medio de una crisis que ya califican como humanitaria, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros lanzó un llamado urgente a la jueza Ruth Haggi Huerta García para acelerar el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y evitar más retrasos que prolonguen el sufrimiento de miles de familias.

En un documento formal dirigido al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, la representación sindical advirtió que la situación ha llegado a un punto crítico tras más de tres años de incertidumbre, agravada desde la paralización de operaciones en 2022. "¿Qué puede ser más grave que la muerte, la miseria, el desamparo y la desintegración familiar que estamos viviendo?", expone el escrito.

El sindicato sostiene que la crisis ha dejado un saldo de al menos 47 trabajadores fallecidos en un contexto relacionado con la falta de ingresos, además de casos de depresión, suicidios, enfermedades, deserción escolar y ruptura del núcleo familiar. Las familias, señalan, han tenido que vender su patrimonio y agotar sus ahorros para sobrevivir ante la falta de pago de salarios y prestaciones.

En el documento, los representantes sindicales piden que se resuelva con carácter de urgente el concurso mercantil y que no se concedan más prórrogas que sigan dilatando el proceso. La exigencia central es avanzar en la enajenación de bienes mediante el esquema de "licitación subasta simplificada", evitando la dispersión del patrimonio y la pérdida de valor de la empresa. Además, demandan que los trabajadores sean considerados de manera prioritaria en el pago de finiquitos y prestaciones, conforme a los contratos colectivos de trabajo.

El reclamo está respaldado en los artículos 5 y 123 de la Constitución, así como en tratados internacionales en materia de derechos humanos que reconocen el derecho al trabajo, a una vida digna, a la salud, la alimentación y la protección de la familia.

En entrevista, el dirigente sindical Ismael Leija Escalante confirmó que el sindicato ya subsanó una observación legal que había frenado momentáneamente el trámite ante el juzgado. Explicó que el documento fue repuesto luego de detectarse que una firma correspondía a un abogado no acreditado, por lo que se presentó nuevamente con su firma electrónica y quedó concluido el pasado 22 de abril. "Ya quedó listo, es una manifestación que nos pidieron y se solventó. Desde ayer está concluido", afirmó.

Aclaró que este procedimiento no implica una postura sobre propuestas específicas dentro del concurso, sino el cumplimiento de un requerimiento formal. Sin embargo, fue contundente sobre la postura del sindicato: "No queremos más tiempo. Ya es demasiado. No queremos más prórrogas, lo que queremos es que esto avance y que se nos pague conforme al contrato colectivo".

Riesgo de estallido social

El documento también advierte que la desesperación en la Región Centro de Coahuila ha alcanzado niveles alarmantes, con riesgo de conflictos sociales si no se da una solución pronta. "Es muy difícil contener el sentir de nuestra gente", señala el escrito. Ante ello, el sindicato pidió a la jueza actuar con sensibilidad y utilizar sus facultades para destrabar el proceso, con el objetivo de lograr una pronta resolución que permita pagar a los trabajadores y, eventualmente, reactivar la fuente de empleo. "La postura es clara: que el proceso avance ya. Los trabajadores necesitan una respuesta", concluyó Leija Escalante.