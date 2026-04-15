Limpieza profunda en Lomas Verdes para fortalecer la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, fortalece la salud y seguridad de las familias con labores de limpieza profunda y retiro de basura en las áreas verdes de la plaza pública del fraccionamiento Lomas Verdes, al sur de Saltillo.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a través del programa "Colonias al 100", el alcalde Javier Díaz González lleva a cabo este esfuerzo integral en el que cuadrillas municipales realizaron trabajos de recolección de desechos, retiro de maleza, barrido manual, así como la limpieza de los espacios de convivencia, a fin de recuperar y dignificar este lugar de encuentro para las y los vecinos del sector.

Acciones de limpieza en Lomas Verdes y otras colonias de Saltillo

Estas acciones, realizadas entre las calles Cerro Prieto y Cerro de la Lluvia, forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para mejorar la imagen urbana, fomentar entornos saludables y promover el uso adecuado de los espacios públicos.

Entre las diferentes colonias y barrios atendidos por la presente Administración se encuentran Lomas Doradas, Cumbres, Valle de San Antonio, Ampliación Valle de San Antonio, San Francisco, Lomas Verdes, Misión Cerritos, La Herradura, Ojo de Agua, Teresitas, Nuevo Teresitas, así como el Barrio Mágico del Ojo de Agua, entre muchas más.

Retiro de troncos y ramas en el bulevar Jesús Valdés Sánchez

Asimismo, para eliminar riesgos entre la población, personal municipal retiró troncos y ramas que cayeron sobre la banqueta y ciclovía en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre las calles Ignacio de la Llave y Armillita.

En este lugar, se retiraron las partes que representaban un riesgo para peatones y automovilistas, mientras el árbol continúa con su crecimiento y desarrollo de manera normal.

Brigadas de 'Aquí Andamos' realizan limpieza en Nuevo Teresitas

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" trabajaron en la limpieza profunda y deshierbe de la pasada de arroyo ubicada en el fraccionamiento Nuevo Teresitas, entre las calles Nopal, Adames y Sierra Hermosa.

Además, el Ayuntamiento atendió con acciones similares, así como el riego con agua tratada, en las diferentes áreas verdes del Paseo de la Reforma, al oriente de Saltillo.