Concierto 'Latidos Animados' acerca la música a niños y familias en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Orquesta Metropolitana de Saltillo presentará el próximo 25 de abril "Latidos Animados", un concierto pensado para acercar a niñas, niños y familias al mundo de la música orquestal a través de una experiencia viva, entrañable y accesible.

Presentado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, que dirige Leticia Rodarte Rangel, este programa se suma al esfuerzo de construir una vida cultural cercana a la ciudadanía y alineada con la visión de ciudad del alcalde Javier Díaz González, en la que el arte, la formación y la participación de las familias ocupan un lugar central.

Detalles del concierto

Bajo la dirección de Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA, el concierto reunirá una de las obras más importantes para introducir a la niñez al lenguaje sinfónico, Pedro y el lobo, de Serguéi Prokófiev, junto con una selección de música de Pixar y Disney, con temas inspirados en películas como Cars, The Incredibles 2, Toy Story, Moana y Encanto.

"La promoción de la música clásica es la misión prioritaria de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, sin dejar de reconocer el valor de interpretar música contemporánea de calidad y de construir programas que acerquen a nuevos públicos al lenguaje orquestal", refirió Leticia Rodarte Rangel.

Señaló que este equilibrio entre vocación formativa, apertura de repertorio y exigencia artística es parte del sello que la OMSA ha venido consolidando dentro de su temporada 2026, desarrollada bajo la dirección artística de Natalia Riazanova.

El concierto, con cupo limitado, se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde en el Teatro del IMSS y los boletos se encuentran disponibles desde los 160 pesos en www.boletrix.com.

Participación especial

Para este concierto, la orquesta crece e incorpora alientos, trompeta, piano y percusiones, ampliando su formato habitual para responder a la riqueza sonora de Prokófiev y ofrecer una experiencia más amplia y emocionante al público.

Uno de los momentos más especiales del programa será la participación del joven Eri Luna como director invitado en la Sinfonía de los juguetes, con la participación de niñas y niños del Instituto VIVIR, coordinados por la maestra Marieta Perdigón.

Esta intervención representa de manera muy clara el espíritu del concierto: no solo se busca tocar para las infancias, sino crear espacios donde ellas también puedan vivir la música de forma directa, cercana y significativa.

Más que un concierto infantil, "Latidos Animados" es una apuesta por la formación de públicos.

"Queremos que este concierto sea una puerta abierta. Que niñas y niños descubran que la orquesta puede emocionarlos, divertirlos y acompañarlos desde su primera infancia. La excelencia artística es esencial, pero nuestra tarea también es sembrar curiosidad, escucha y amor por la música", refirió Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA.