Carlos Villarreal entrega recarpeteo en Monclova

Con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle Francisco I. Madero, entre Venustiano Carranza y María Curie, en la colonia Estancias de San Juan Bautista.

Los trabajos forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, mediante el cual se desarrollan obras para mejorar las condiciones de vialidad en distintos sectores del municipio.

Durante su mensaje, Villarreal Pérez destacó que estas acciones permiten beneficiar a diferentes sectores de Monclova mediante el trabajo coordinado con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Es así como se benefician los diferentes sectores de nuestra ciudad, trabajando en equipo con las obras sociales del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la calidad de vida de las familias del municipio de Monclova", señaló el alcalde.

Vecinos de Estancias de San Juan Bautista agradecieron la obra, al señalar que era una intervención esperada y que contribuirá a mejorar la movilidad, la plusvalía y la calidad de vida en el sector.