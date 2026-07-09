Clínica 7 del IMSS mantiene atención médica en Monclova durante lluvias

La atención médica en la Clínica 7 del IMSS se mantuvo sin afectaciones durante las lluvias registradas el pasado miércoles, esto a pesar de la interrupción del suministro de energía que se dio por aproximadamente hora y media.

Durante la contingencia, la clínica operó con las plantas de emergencia, lo que le permitió continuar con la operación de manera normal, sin que se viera afectado el servicio, sobre todo en áreas críticas y continuar con la atención mientras se restablecía el suministro por parte de CFE.

El servicio de energía fue restituido alrededor de las 20:15 horas, sin que fuera necesario suspender la atención a pacientes, reprogramar cirugías o interrumpir la operación de las áreas prioritarias.

A diferencia de las anteriores lluvias, en esta ocasión no se registraron filtraciones en el hospital, solamente se registraron escurrimientos menores en algunos puntos, los cuales fueron atendidos sin afectar la prestación de los servicios.