Comercios en Monclova sufren pérdidas por fallas eléctricas en Miguel Blanco

Cables eléctricos que tronaron y sacaron chispas de manera repetida dejaron sin energía a más de 10 comercios de la calle Miguel Blanco, en la Zona Centro, lo que obligó a la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y TELMEX.

De acuerdo con comerciantes, las fallas comenzaron desde la tarde del viernes, cuando observaron que los cables se movían y, posteriormente, comenzaron a saltar chispas, situación que representó un riesgo para los mismos locatarios y quienes transitaban por el sector.

Ante el peligro, los comerciantes solicitaron la intervención de las dependencias correspondientes.

Ayer, cuadrillas de CFE y TELMEX realizaban trabajos de mantenimiento en el área afectada, comprendida entre las calles Ignacio Zaragoza y Juárez. Los comerciantes señalaron que las fallas también provocaron pérdidas económicas, debido a que algunos establecimientos tuvieron que cerrar mientras se atendía el problema.

Ante las altas temperaturas registradas en la ciudad, comerciantes consideraron que una sobrecarga en las líneas podría estar relacionada con las fallas, aunque pidieron que se realice una revisión para determinar la causa. Los afectados hicieron un llamado a CFE y TELMEX para revisar las líneas y prevenir nuevos incidentes que pudieran poner en riesgo a comerciantes y peatones, además de evitar mayores pérdidas económicas.